Продлим молодость без операций!

«Меня зовут Татьяна Зуйкова, я главный врач и основатель клиники эстетической и лазерной косметологии Academie. 

Я стояла у истоков инъекционной и аппаратной косметологии в России. На моих глазах произошёл настоящий квантовый скачок от чисток и масок до альтернативы пластической хирургии. За 20 лет работы я сделала счастливее и моложе 20+ тысяч пациентов и горжусь этим. 

Я перфекционист и хочу давать моим пациентам лучшее из того, что сейчас существует в мире косметологии. Главное для меня – добиться естественного результата, сохранить индивидуальность и молодость. Мои базовые принципы: честность с пациентом, безопасность и качество, команда лучших врачей и постоянное развитие.

Моя миссия в том, чтобы вы были уверены в себе и отлично выглядели в любом возрасте!»

С уважением, главный врач клиники Academie Татьяна Зуйкова

Услуги эстетической медицины и косметологии

Клиника Academie – это инновационная косметология на базе премиального оборудования и передовых медицинских разработок. Это интегративный подход к оздоровление и омоложению.

У нас есть всё, что нужно вашей коже: аппаратные и инъекционные методики, эстетическая косметология, лечение дерматологических проблем от акне до пигментации и розацеа.

Инъекционная косметология Аппаратная косметология Уходовая косметология Лазерная эпиляция диодным лазером Коррекция фигуры Лечение волос Удаление папиллом Консультации специалистов

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Почему именно мы?

Топовые аппараты

В арсенале Academie аппараты, которые вы можете увидеть в лучших косметологических клиниках мира! Это Lumenis М22, Ultraformer, MeDioStar, Jet Peel, Geneo+

 

Безопасность

Все наши аппараты имеют международный сертификат FDA. Их безопасность и эффективность клинически доказаны. Мы не экспериментируем на наших пациентах, применяем препараты с «серого» рынка и не экономим на качестве и безопасности. 

 

Честность

Мы предпочитаем честный разговор с пациентом и не навязываем лишних услуг. Вы можете быть уверены, что врач нашей клиники назначит только те процедуры, которые вам показаны и помогут решить проблемы с кожей.

 

Комплексный подход

Чтобы получить максимальный эффект, мы используем сочетание методик. Действие аппаратов усиливаем инъекциями. Это помогает быстро добиться нужного результата, сэкономить ваше время и деньги. Наши врачи назначают анализы или направляют к узким специалистам, если понимают, что за проблема с кожей кроется сбой в работе организма. План лечения или оздоровления для каждого пациента подбирается индивидуально.

 

Доступные цены

Наши аппараты вы можете увидеть в Голливуде, но цены на процедуры самарские. А ещё мы каждый месяц устраиваем акции, чтобы вы имели возможность порадовать свою кожу по приятным ценам.

 

Образование и обучение

У каждого врача в нашей клинике есть медицинское образование. Все наши специалисты несколько раз в год повышают квалификацию, посещают мастер-классы, конференции и конгрессы. Мы обучаемся как в России, так и в других странах. Врачи Academie никогда не стоят на месте и в курсе всех новинок в мире косметологии. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова является наставником компании Allergan и проводит обучение для врачей-косметологов.

 

Премии и народная любовь

Наша клиники два раза занимала первое место среди частных клиник Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова заняла первое место среди врачей-косметологов Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022.

 

Мы любим, ценим и с уважением относимся к нашим пациентам. У нас вы почувствуете себя комфортно и безопасно, а мы сделаем всё для вашей молодости и красоты! С нами вы «сбросите» 10 лет без операции и будете красивыми всегда, а не только по праздникам!

Отзывы
Была на косметологических процедурах у доктора Пиженко Жанны Ивановны, хочу поблагодарить за профессионализм, индивидуальный подход, отличный результат. Красивая новая Клиника в центре города, очень приятный коллектив.
Алиса Дмитриева
Отзыв с Яндекса
Была на косметологических процедурах у доктора Пиженко Жанны Ивановны, хочу поблагодарить за профессионализм, индивидуальный подход, отличный результат. Красивая новая Клиника в центре города, очень приятный коллектив.
Татьяна Надеждина
Отзыв с Яндекса
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