Продлим молодость без операций!
«Меня зовут Татьяна Зуйкова, я главный врач и основатель клиники эстетической и лазерной косметологии Academie.
Я стояла у истоков инъекционной и аппаратной косметологии в России. На моих глазах произошёл настоящий квантовый скачок от чисток и масок до альтернативы пластической хирургии. За 20 лет работы я сделала счастливее и моложе 20+ тысяч пациентов и горжусь этим.
Я перфекционист и хочу давать моим пациентам лучшее из того, что сейчас существует в мире косметологии. Главное для меня – добиться естественного результата, сохранить индивидуальность и молодость. Мои базовые принципы: честность с пациентом, безопасность и качество, команда лучших врачей и постоянное развитие.
Моя миссия в том, чтобы вы были уверены в себе и отлично выглядели в любом возрасте!»
С уважением, главный врач клиники Academie Татьяна Зуйкова
Услуги эстетической медицины и косметологии
Клиника Academie – это инновационная косметология на базе премиального оборудования и передовых медицинских разработок. Это интегративный подход к оздоровление и омоложению.
У нас есть всё, что нужно вашей коже: аппаратные и инъекционные методики, эстетическая косметология, лечение дерматологических проблем от акне до пигментации и розацеа.
Акции
Почему именно мы?
Топовые аппараты
В арсенале Academie аппараты, которые вы можете увидеть в лучших косметологических клиниках мира! Это Lumenis М22, Ultraformer, MeDioStar, Jet Peel, Geneo+
Безопасность
Все наши аппараты имеют международный сертификат FDA. Их безопасность и эффективность клинически доказаны. Мы не экспериментируем на наших пациентах, применяем препараты с «серого» рынка и не экономим на качестве и безопасности.
Честность
Мы предпочитаем честный разговор с пациентом и не навязываем лишних услуг. Вы можете быть уверены, что врач нашей клиники назначит только те процедуры, которые вам показаны и помогут решить проблемы с кожей.
Комплексный подход
Чтобы получить максимальный эффект, мы используем сочетание методик. Действие аппаратов усиливаем инъекциями. Это помогает быстро добиться нужного результата, сэкономить ваше время и деньги. Наши врачи назначают анализы или направляют к узким специалистам, если понимают, что за проблема с кожей кроется сбой в работе организма. План лечения или оздоровления для каждого пациента подбирается индивидуально.
Доступные цены
Наши аппараты вы можете увидеть в Голливуде, но цены на процедуры самарские. А ещё мы каждый месяц устраиваем акции, чтобы вы имели возможность порадовать свою кожу по приятным ценам.
Образование и обучение
У каждого врача в нашей клинике есть медицинское образование. Все наши специалисты несколько раз в год повышают квалификацию, посещают мастер-классы, конференции и конгрессы. Мы обучаемся как в России, так и в других странах. Врачи Academie никогда не стоят на месте и в курсе всех новинок в мире косметологии. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова является наставником компании Allergan и проводит обучение для врачей-косметологов.
Премии и народная любовь
Наша клиники два раза занимала первое место среди частных клиник Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова заняла первое место среди врачей-косметологов Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022.
Мы любим, ценим и с уважением относимся к нашим пациентам. У нас вы почувствуете себя комфортно и безопасно, а мы сделаем всё для вашей молодости и красоты! С нами вы «сбросите» 10 лет без операции и будете красивыми всегда, а не только по праздникам!