Топовые аппараты

В арсенале Academie аппараты, которые вы можете увидеть в лучших косметологических клиниках мира! Это Lumenis М22, Ultraformer, MeDioStar, Jet Peel, Geneo+

Безопасность

Все наши аппараты имеют международный сертификат FDA. Их безопасность и эффективность клинически доказаны. Мы не экспериментируем на наших пациентах, применяем препараты с «серого» рынка и не экономим на качестве и безопасности.

Честность

Мы предпочитаем честный разговор с пациентом и не навязываем лишних услуг. Вы можете быть уверены, что врач нашей клиники назначит только те процедуры, которые вам показаны и помогут решить проблемы с кожей.

Комплексный подход

Чтобы получить максимальный эффект, мы используем сочетание методик. Действие аппаратов усиливаем инъекциями. Это помогает быстро добиться нужного результата, сэкономить ваше время и деньги. Наши врачи назначают анализы или направляют к узким специалистам, если понимают, что за проблема с кожей кроется сбой в работе организма. План лечения или оздоровления для каждого пациента подбирается индивидуально.

Доступные цены

Наши аппараты вы можете увидеть в Голливуде, но цены на процедуры самарские. А ещё мы каждый месяц устраиваем акции, чтобы вы имели возможность порадовать свою кожу по приятным ценам.

Образование и обучение

У каждого врача в нашей клинике есть медицинское образование. Все наши специалисты несколько раз в год повышают квалификацию, посещают мастер-классы, конференции и конгрессы. Мы обучаемся как в России, так и в других странах. Врачи Academie никогда не стоят на месте и в курсе всех новинок в мире косметологии. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова является наставником компании Allergan и проводит обучение для врачей-косметологов.

Премии и народная любовь

Наша клиники два раза занимала первое место среди частных клиник Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022. Главный врач клиники Татьяна Зуйкова заняла первое место среди врачей-косметологов Самары – премия «ПроДокторов» 2021 и 2022.

Мы любим, ценим и с уважением относимся к нашим пациентам. У нас вы почувствуете себя комфортно и безопасно, а мы сделаем всё для вашей молодости и красоты! С нами вы «сбросите» 10 лет без операции и будете красивыми всегда, а не только по праздникам!